Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Помер Степан Гіга — де попрощаються з легендарним артистом

Помер Степан Гіга — де попрощаються з легендарним артистом

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 14:34
Степан Гіга помер — коли відбудеться прощання та де поховають співака
Степан Гіга. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Народного артиста України Степана Гігу проведуть в останню путь у Львові. Співак заповів поховати його на Личаківському кладовищі.

Про останню волю зірки повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Реклама
Читайте також:

Де та коли попрощаються зі Степаном Гігою

Церемонія прощання розпочнеться 14 грудня о 16:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла на вулиці Театральній, 11. О 19:00 відбудеться чин парастасу. Прощання триватиме до 23:00.

У понеділок, 15 грудня, о 14:00 у Гарнізонному храмі заплановано чин похорону. Близько 15:00 відбудеться загальноміське прощання на площі Ринок.

"Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. Місто займається організацією прощання та поховання", — повідомив Садовий.

Нагадаємо, народний артист Степан Гіга пішов з життя 12 грудня внаслідок тривалої хвороби.

Незадовго до смерті артиста, у мережі з'явилася інформація про те, що йому провели серйозну операцію та ампутували ногу.

смерть Львів похорон співак українські зірки поховання Степан Гіга
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації