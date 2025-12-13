Степан Гіга помер — коли відбудеться прощання та де поховають співака

Степан Гіга. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Народного артиста України Степана Гігу проведуть в останню путь у Львові. Співак заповів поховати його на Личаківському кладовищі.

Про останню волю зірки повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Де та коли попрощаються зі Степаном Гігою

Церемонія прощання розпочнеться 14 грудня о 16:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла на вулиці Театральній, 11. О 19:00 відбудеться чин парастасу. Прощання триватиме до 23:00.

У понеділок, 15 грудня, о 14:00 у Гарнізонному храмі заплановано чин похорону. Близько 15:00 відбудеться загальноміське прощання на площі Ринок.

"Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. Місто займається організацією прощання та поховання", — повідомив Садовий.

Нагадаємо, народний артист Степан Гіга пішов з життя 12 грудня внаслідок тривалої хвороби.

Незадовго до смерті артиста, у мережі з'явилася інформація про те, що йому провели серйозну операцію та ампутували ногу.