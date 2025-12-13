Видео
Україна
Главная Новости дня Умер Степан Гига — где попрощаются с легендарным артистом

Умер Степан Гига — где попрощаются с легендарным артистом

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 14:34
Степан Гига умер - когда состоится прощание и где похоронят певца
Срочная новость

Народного артиста Украины Степана Гигу проведут в последний путь во Львове. Певец завещал похоронить его на Лычаковском кладбище.

О последней воле звезды сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Чин похорон состоится 14 декабря в 16:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). В 19:00 состоится чин парастаса. Прощание продлится до 23:00.

В понедельник, 15 декабря, в 14:00 пройдет чин похорон в Гарнизонном храме. Ориентировочно в 15:00 — общегородское прощание на площади Рынок.

"Похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища. Город занимается организацией прощания и захоронения", — сообщил Садовый.

Новость дополняется...

Степан Гига
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
