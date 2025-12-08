Видео
Главная Новости дня В сети сообщили об ампутации ноги у Степана Гиги — детали

В сети сообщили об ампутации ноги у Степана Гиги — детали

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 14:50
В сети распространили слухи, что Степан Гига впал в кому — подробности
Степан Гига. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

В сети заявили, что украинскому певцу Степану Гиге ампутировали ногу. По информации источников, он находится в коме.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram в понедельник, 8 декабря.

Читайте также:

В каком состоянии Степан Гига

Источники, близкие к семье певца, сообщили журналисту, что Гиге ампутировали ногу после второй операции на колене.

"По их словам, хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом после серьезных послеоперационных осложнений. На фоне стресса организма у артиста резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности", — пишет Глагола.

Вероятно, именно это стало причиной ампутации, поскольку врачи боролись за сохранение жизни пациента.

Сейчас состояние артиста оценивают как очень тяжелое.

"По информации источников, решение об ампутации принимали в условиях, когда других способов остановить опасные процессы не оставалось", — рассказал Глагола.

null
Пост Глаголы. Фото: скриншот

Что говорят в команде артиста

Редакция "24 Канала" обратилась к пиар-менеджеру Степана Гиги Ирине за комментарием на фоне информации об ухудшении самочувствия артиста. Она поблагодарила за волнение, но не делилась деталями.

"В настоящее время все, что можем комментировать, уже обнародовано на официальных ресурсах Степана Петровича. Если будет новая информация, сразу сообщим публично. И меньше верьте слухам",
— отметила пиар-менеджер.

null
Ответ Ирины. Фото: скриншот

Напомним, недавно ряд концертов Степана Гиги отменили в нескольких городах Украины из-за проблем со здоровьем.

А летом выступление Степана Гиги бурно обсуждали в соцсетях. Люди обратили внимание на его внешний вид.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
