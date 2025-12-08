У мережі поширили чутки, що Степан Гіга впав у кому — деталі

Степан Гіга. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

У мережі заявили, що українському співаку Степану Гізі ампутували ногу. За інформацією джерел, він перебуває в комі.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram у понеділок, 8 грудня.

В якому стані Степан Гіга

Джерела, близькі до родини співака, повідомили журналісту, що Гізі ампутували ногу після другої операції на коліні.

"За їхніми словами, хірургічне втручання стало вимушеним кроком після серйозних післяопераційних ускладнень. На тлі стресу організму у артиста різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нижній кінцівці", — пише Глагола.

Ймовірно, саме це стало причиною ампутації, оскільки лікарі боролися за збереження життя пацієнта.

Наразі стан артиста оцінюють як дуже тяжкий.

"За інформацією джерел, рішення про ампутацію ухвалювали в умовах, коли інших способів зупинити небезпечні процеси не залишалося", — розповів Глагола.

Допис Глаголи. Фото: скриншот

Що кажуть в команді артиста

Редакція "24 Каналу" звернулася до піар-менеджерки Степана Гіги Ірини за коментарем на тлі інформації про погіршення самопочуття артиста. Вона подякувала за хвилювання, але не ділилася деталями.

"На цей час усе, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, одразу повідомимо публічно. І менше вірте чуткам",

— зазначила піар-менеджерка.

Відповідь Ірини. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно низку концертів Степана Гіги скасували у декількох містах України через проблеми зі здоровʼям.

А влітку виступ Степана Гіги бурхливо обговорювали в соцмережах. Люди звернули увагу на його зовнішній вигляд.