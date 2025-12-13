Умер Степан Гига — творческий путь артиста, семья и реакция звезд

Степан Гига. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Народный артист Украины Степан Гига умер в возрасте 66 лет. Он оказал значительное влияние на украинскую музыку. Гига работал с группами, записывал альбомы и создал собственную студию звукозаписи.

О творческом пути Степана Гиги рассказывают Новини.LIVE.

Детство Степана Гиги

Родился 16 ноября 1959 года в селе Белки на Закарпатье. Он вырос в обычной семье украинцев — отец был кочегаром, а мама работала на заводе.

Интерес к музыке появился еще в детские годы. Из-за нехватки мест в музыкальной школе и финансовых трудностей семьи он не смог туда поступить.

Зато его бесплатно начал учить местный преподаватель музыки Михаил Копинец. Степан осваивал вокал, однако наибольшее увлечение у него вызывала игра на баяне.

А в Ужгородском музыкальном училище ему трижды отказали в поступлении, поэтому он пошел работать слесарем, а потом служил в армии. После этого ему все же удалось поступить в музучилище, которое закончил экстерном.

Начало карьеры

В 1983 году Степан поступил в Киевскую консерваторию на вокальный факультет. На втором курсе его пригласили солистом синтез-группы "Стожары".

Кроме того, он работал солистом оперной студии Киевской консерватории.

После окончания учебы перед ним открывались различные профессиональные возможности: в частности, поступало предложение работы в Волынской филармонии и другие варианты. Впрочем, Степан решил вернуться домой и начать творческую деятельность как солист Закарпатской областной филармонии.

Впоследствии он заинтересовался аранжировкой и начал сам писать песни. В начале девяностых создал студию звукозаписи GIGARecords. Уже в 1995 году там выпустили первый сольный альбом артиста "Друзі мої", среди которых популярная песня "У райському саду (Яворина)".

А в 2002 году альбом "Вулиця Наталі" разошелся тиражом в миллион экземпляров. В результате он получил "Золотой диск" и стал народным артистом.

Семья Степана Гиги

В одном из интервью артист раскрыл, что был дважды женат. С первой женой он познакомился еще в кругу, а в браке родилась дочь Квитослава, которая сейчас воспитывает сына Даниэля.

Впоследствии Степан женился на профессиональной бандуристке и директоре его студии GIGARecords Галине. В браке родился Степан, который недавно также стал заслуженным артистом Украины.

Новая волна популярности Гиги

С 2010 года Степан начал отказываться от выступлений и сконцентрировался на студии звукозаписи. Однако после начала большой войны его творчество стало снова популярным. Люди обратили внимание на то, что артист никогда не пел на русском.

"Я 40 лет делаю то, что делал всегда. Я всегда писал и пел на украинском, потому что здесь родился. Возможно, сейчас просто изменилось сознание людей — потому что нас в течение многих лет кормили исключительно русской попсой", — говорил он.

Как вспоминают артиста

Украинский журналист Виталий Портников вспомнил, как люди на концертах перепевали Гигу. В последние годы его творчеством часто интересовалась молодежь.

"Степан Гига неожиданно умер, можно сказать, в момент своей самой большой за долгую творческую жизнь популярности у молодой большой аудитории. То, что он увидел эти залы, переполненные молодежью и услышал, как "Гомон" перепевает его хиты — возможно, самое главное признание. Ведь это признание и есть свидетельство нормализации украинского, превращения Украины в цивилизацию, в которой каждый найдет себе свое по вкусу, а не будет слоняться за песнями по чужим дворам. И да, песни Степана Гиги еще долго будут звучать на каждой свадьбе и на каждом застолье, напоминая какой разной может быть Украина", — написал он.

Также на смерть артиста отреагировал председатель подкомитета культуры Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий. Он отметил, что закарпатец стал звездой Украины.

"Так, как он мечтал. "Яворину" и "Золото Карпат" давно перепевали популярные исполнители. Говорят, что хор "Гомон" раскрутил песню "Сон". Но все наоборот. Благодаря этой песне и исполнению, конечно тоже о "Гомине" узнала Украина. Гига учился в Киевской консерватории у Константина Огневого. Именно Огневой впервые исполнил "Чорнобривці", "Києве мій", а его исполнение "Коханої" непревзойденное. Сейчас, во время войны все по настоящему украинское возвращается и становится народным. И в этом секрет популярности Степана Гиги", — отметил Княжицкий.

Певица Оксана Билозир отметила, что голос и искренность Степана Гиги оставила глубокий след в сердцах многих.

"Это большая потеря для нашей культуры и для всех, кто знал и ценил его как художника и как человека. Светлая память, искренняя молитва и соболезнования родным и близким. Пусть Господь примет его душу, а песня и добро, которые он оставил после себя, будут жить вечно", — сказала она.

Певец Артем Пивоваров отметил, что ему трудно осознать новость о смерти Степана Гиги. Он напомнил, что они вместе работали в рамках проекта The Вуса.

"Это был человек настоящей миссионерства, который искренне верил, что должен служить людям. Степан Петрович был не просто артистом, он был человеком света. Его присутствие, его голос, его отношение к людям всегда несли тепло и силу. Такие люди оставляют след, который не сотрется", — написал певец.

Напомним, 19 ноября стало известно, что у Степана Гиги возникли проблемы со здоровьем, в результате чего ряд концертов отменили. Впоследствии в сети писали, что народный артист находится в коме после ампутации ноги. Однако в команде Гиги призвали не верить слухам.

А 12 декабря сердце Степана Гиги остановилось в возрасте 66 лет в реанимации Первого ТМО Львова. Его похоронят на Лычаковском кладбище.