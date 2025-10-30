Словенія та Україна підпишуть угоду про співпрацю — деталі

Андрій Сибіга та Таня Файон. Фото: Getty Images

Словенія та Україна підпишуть угоду про технічну та фінансову співпрацю. Це дозволить посилити взаємодію у сфері розвитку та відбудови України.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон під час брифінгу з Андрієм Сибігою у Києві, передає кореспондент Новини.LIVE.

Угода між Словенією та Україною

Файон розповіла, що ця угода про співпрацю дозволить посилити взаємодію у сфері розвитку та відбудови України. Окрім того, Київ та Любляна підпишуть меморандум, спрямований на технічну допомогу у питанні розвитку регіонів.

"Я радий, що сьогодні ми підпишемо угоду про технічну та фінансову співпрацю між нашими країнами, яка посилює взаємодію у сфері розвитку та відбудови України. Це справді дозволить нам значно легше і тісніше співпрацювати з іншими країнами", — наголосила очільниця МЗС.

Міністерка додала, що Словенія підтримує використання заморожених російських активів на підтримку України та планує продовжувати участь у підготовці та навчанні українських військових.

Нагадаємо, раніше Словенія разом з низкою інших країн приєдналася до програми PURL. Вони закуплятимуть американське озброєння для України.

Водночас Марк Рютте заявив, що НАТО та ЄС працюють над створенням стіни з дронів. Він наголосив, що це необхідно для захисту від вторгнень безпілотників.