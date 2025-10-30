Словения и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве — детали

Андрей Сибига и Таня Файон. Фото: Getty Images

Словения и Украина подпишут соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве. Это позволит усилить взаимодействие в сфере развития и восстановления Украины.

Об этом сообщила министр иностранных дел Словении Таня Файон во время брифинга с Андреем Сибигой в Киеве, передает корреспондент Новини.LIVE.

Соглашение между Словенией и Украиной

Файон рассказала, что это соглашение о сотрудничестве позволит усилить взаимодействие в сфере развития и восстановления Украины. Кроме того, Киев и Любляна подпишут меморандум, направленный на техническую помощь в вопросе развития регионов.

"Я рад, что сегодня мы подпишем соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между нашими странами, которое усиливает взаимодействие в сфере развития и восстановления Украины. Это действительно позволит нам значительно легче и теснее сотрудничать с другими странами", — отметила глава МИД.

Министр добавила, что Словения поддерживает использование замороженных российских активов в поддержку Украины и планирует продолжать участие в подготовке и обучении украинских военных.

Напомним, ранее Словения вместе с рядом других стран присоединилась к программе PURL. Они будут закупать американское вооружение для Украины.

В то же время Марк Рютте заявил, что НАТО и ЕС работают над созданием стены из дронов. Он подчеркнул, что это необходимо для защиты от вторжений беспилотников.