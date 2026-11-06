Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Новини.LIVE

Словаччина готова допомогти Україні на шляху до членства в Європейському Союзі. У Братиславі вважають, що кожна країна має право претендувати на вступ до ЄС. Словацька сторона також пропонує поділитися власним досвідом європейської інтеграції, щоб підтримати Україну в цьому процесі.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Львова, інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Словаччина підтримує вступ України

За словами Роберта Фіцо, Братислава поважає прагнення України стати членом Європейського Союзу. Він наголосив, що сусідні країни можуть мати різний досвід європейської інтеграції, однак право на вступ до ЄС повинні мати всі держави.

"Ми поважаємо ваші європейські прагнення і говоримо, що кожен, хто хоче бути членом Європейського Союзу, має право претендувати на це членство і може вступити до ЄС", — заявив Роберт Фіцо.

Допомога від Словаччини

Під час міжурядових консультацій у Львові словацький прем'єр також запропонував Києву скористатися досвідом його країни. Словаччина стала членом Європейського Союзу у 2004 році. Країна пройшла всі етапи вступу до ЄС і тепер має навички, які можуть бути корисними країні.

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"Ми пропонуємо свою допомогу, спираючись на досвід, який ми здобули у цій конкретній сфері, а також на досвід, набутий завдяки нашій участі в державних процесах", — зазначив Роберт Фіцо.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Європейська комісія планувала представити дорожню карту вступу України до ЄС 28 жовтня. Аналогічні документи готували для Молдови, Чорногорії та Албанії. Вони мали визначити подальші кроки країн-кандидатів на шляху до членства. Просування залежатиме від виконання необхідних реформ.

Також Новини.LIVE розповідали, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав розширення Європейського Союзу. Під час саміту в Буковелі він заявив, що "Карпатська ініціатива" може допомогти Україні наблизитися до членства в ЄС. Польща також надає країнам-кандидатам експертну й технічну допомогу.

Новини.LIVE повідомляли, що посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова висловила сподівання на просування переговорів про вступ України вже у вересні. Вона очікувала позитивних зрушень у питанні відкриття переговорних кластерів після завершення літнього періоду. Водночас конкретних дат дипломатка не назвала