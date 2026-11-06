Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Новини.LIVE

Словакия готова помочь Украине на пути к членству в Европейском союзе. В Братиславе считают, что каждая страна имеет право претендовать на вступление в ЕС. Словацкая сторона также предлагает поделиться собственным опытом европейской интеграции, чтобы поддержать Украину в этом процессе.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита во Львов, сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Словакия поддерживает вступление Украины

По словам Роберта Фицо, Братислава уважает стремление Украины стать членом Европейского Союза. Он подчеркнул, что соседние страны могут иметь разный опыт европейской интеграции, однако право на вступление в ЕС должны иметь все государства.

"Мы уважаем ваши европейские стремления и заявляем, что каждый, кто хочет быть членом Европейского Союза, имеет право претендовать на это членство и может вступить в ЕС", — заявил Роберт Фицо.

Помощь от Словакии

В ходе межправительственных консультаций во Львове словацкий премьер также предложил Киеву воспользоваться опытом своей страны. Словакия стала членом Европейского Союза в 2004 году. Страна прошла все этапы вступления в ЕС и теперь обладает навыками, которые могут быть полезны Украине.

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"Мы предлагаем свою помощь, опираясь на опыт, который мы приобрели в этой конкретной сфере, а также на опыт, полученный благодаря нашему участию в государственных процессах", — отметил Роберт Фицо.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Европейская комиссия планировала представить «дорожную карту» вступления Украины в ЕС 28 октября. Аналогичные документы готовились для Молдовы, Черногории и Албании. Они должны были определить дальнейшие шаги стран-кандидатов на пути к членству. Прогресс будет зависеть от выполнения необходимых реформ.

Также Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал расширение Европейского Союза. Во время саммита в Буковеле он заявил, что «Карпатская инициатива» может помочь Украине приблизиться к членству в ЕС. Польша также оказывает странам-кандидатам экспертную и техническую помощь.

Новини.LIVE сообщали, что посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова выразила надежду на продвижение переговоров о вступлении Украины уже в сентябре. Она ожидала положительных сдвигов в вопросе открытия переговорных кластеров после завершения летнего периода. В то же время конкретных дат дипломатка не назвала