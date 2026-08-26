Україна може зробити крок до ЄС уже у вересні — Матернова

Посолка ЄС Катаріна Матернова. Фото: Катаріна Матернова/Facebook

Україна може зробити крок уперед у переговорах про вступ до Європейського Союзу вже у вересні. Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що сподівається на просування у відкритті переговорних кластерів після завершення літнього періоду. Водночас вона не назвала конкретних дат.

Про це Матернова ексклюзивно заявила в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Коли Україна може просунутися у переговорах з ЄС

За словами Матернової, у вересні Україна може просунутися у процесі відкриття переговорних кластерів, однак наразі зарано говорити про конкретні результати.

"Сподіваюся, що у вересні ми зможемо зміститися. Але давайте побачимо", — сказала посолка ЄС.

Вона також нагадала, що Президент України Володимир Зеленський поставив завдання відкрити всі переговорні кластери до кінця 2026 року.

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Матернова зазначила, що більше стане зрозуміло у вересні, коли європейські інституції та політики повернуться до роботи після літнього періоду.

"Дивимося, що відбуватиметься у вересні, коли люди повертатимуться до бізнесу", — додала посолка.

Новини.LIVE інформували, що Україна визначила три пріоритети подальшої роботи з Європейським Союзом. Володимир Зеленський заявив, що Київ працює над відкриттям ще чотирьох переговорних кластерів щодо вступу до ЄС. Серед ключових напрямів також — секторальна інтеграція та поглиблення практичної співпраці з європейськими партнерами.

Новини.LIVE також писали, що віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка закликав ЄС відкрити всі переговорні кластери для України. За його словами, це має продемонструвати серйозність Євросоюзу щодо майбутнього членства України. Качка наголошував на необхідності повної взаємної довіри між Києвом та ЄС у процесі вступу.