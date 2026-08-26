Украина может сделать шаг навстречу ЕС уже в сентябре — Матернова

Посол ЕС Катарина Матернова. Фото: Катарина Матернова/Facebook

Украина может сделать шаг вперед в переговорах о вступлении в Европейский Союз уже в сентябре. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что надеется на прогресс в открытии переговорных кластеров после окончания летнего периода. В то же время она не назвала конкретных дат.

Об этом Матернова эксклюзивно заявила в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Когда Украина может продвинуться в переговорах с ЕС

По словам Матерновой, в сентябре Украина может продвинуться в процессе открытия переговорных кластеров, однако пока рано говорить о конкретных результатах.

"Надеюсь, что в сентябре мы сможем продвинуться. Но посмотрим", — сказала посол ЕС.

Она также напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу открыть все переговорные кластеры до конца 2026 года.

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Матернова отметила, что больше станет ясно в сентябре, когда европейские институты и политики вернутся к работе после летнего перерыва.

"Посмотрим, что будет происходить в сентябре, когда люди вернутся к своим делам", — добавила посол.

Новини.LIVE информировали, что Украина определила три приоритета дальнейшей работы с Европейским Союзом. Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над открытием еще четырех переговорных кластеров по вступлению в ЕС. Среди ключевых направлений также секторальная интеграция и углубление практического сотрудничества с европейскими партнерами.

Новини.LIVE также писали, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка призвал ЕС открыть все переговорные кластеры для Украины. По его словам, это должно продемонстрировать серьезность Евросоюза по поводу будущего членства Украины. Утка отмечал необходимость полного взаимного доверия между Киевом и ЕС в процессе вступления.