Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина определила три приоритета дальнейшей работы с ЕС

Украина определила три приоритета дальнейшей работы с ЕС

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 18:31
Вступление Украины в ЕС: Зеленский назвал новые шаги по евроинтеграции
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к открытию ещё четырёх переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Европейский Союз. Он заявил, что Киев определил ключевые направления дальнейшей работы с европейскими партнёрами.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Украина стремится ускорить евроинтеграцию и усилить сотрудничество с Европой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работу над полноценным вступлением в Европейский Союз и готовится к открытию новых переговорных кластеров.

По словам главы государства, в этом году уже удалось открыть два кластера в рамках переговорного процесса о членстве Украины в ЕС. Сейчас украинская сторона работает над тем, чтобы в ближайшее время начать работу еще по четырем направлениям.

Зеленский отметил, что Украина со своей стороны выполнила необходимые условия для принятия положительных решений. Совместно с премьер-министром Сергеем Корецким, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволодом Ченцовым, а также представителями Офиса президента были определены три главных приоритета дальнейшей работы.

Читайте также:

Первым направлением глава государства назвал полноценное вступление Украины в Евросоюз. По его словам, это имеет не только политическое и экономическое значение, но и является вопросом безопасности для Украины и всего ЕС.

Зеленский подчеркнул, что членство Украины в Европейском союзе поможет устранить геополитическую неопределенность, которой Россия пользовалась для дестабилизации Украины и европейских стран.

Вторым приоритетом президент назвал развитие секторальной интеграции Украины с ЕС уже сейчас. По его словам, Украина должна стать неотъемлемой частью европейских процессов, что будет способствовать принятию дальнейших политических решений относительно вступления.

Третьим направлением Зеленский определил укрепление практического сотрудничества с европейскими партнерами в преддверии зимы. Он отметил, что отношения с Брюсселем, европейскими столицами и общинами должны быть направлены на получение конкретной поддержки для защиты украинцев.

Президент подчеркнул, что Украина ожидает результатов этой работы и продолжит углублять сотрудничество с Европейским Союзом. Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации