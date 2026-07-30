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Главная Новости дня Корецкий: Украина получила от ЕС ещё 3,47 млрд евро в рамках транша

Корецкий: Украина получила от ЕС ещё 3,47 млрд евро в рамках транша

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 14:13
ЕС выделил Украине транш в размере 3,47 млрд евро
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Facebook.com/sergii.koretskyi

Украина успешно привлекла очередной крупный финансовый транш в размере 3,47 млрд евро от Европейского Союза для покрытия важнейших государственных расходов. Полученные средства позволят существенно поддержать стабильность экономики. Кроме того, партнеры согласовали выделение еще одного пакета помощи в ближайшем будущем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Финансирование обороны

Правительство планирует распределить полученные финансовые ресурсы между наиболее приоритетными направлениями оборонного сектора. Выделенные средства помогут обеспечить бесперебойные поставки необходимого вооружения и удовлетворить критические потребности военных на передовой.

"Искренне благодарю председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, комиссара по вопросам расширения Марту Кос, Европейскую комиссию и все государства — члены ЕС за доверие, поддержку и неизменное партнерство. Эти средства будут направлены на укрепление обороны и финансирование первоочередных нужд", — сказал Сергей Корецкий.

Также премьер подчеркнул, что текущие договоренности с европейскими институтами позволяют привлекать колоссальную финансовую поддержку. Всего в 2026 году в рамках этого механизма для Украины предусмотрено 45 млрд евро. На сегодняшний день привлечено 11,6 млрд: 3,2 млрд — на бюджетные нужды и 8,4 млрд — на оборонные.

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Как писали Новини.LIVE, ранее Сергей Корецкий сообщал, что Украина получила второй транш МВФ на 690 млн долларов. Эти средства государство направит на поддержание макрофинансовой стабильности и финансирование приоритетных расходов.

Также мы сообщали, что премьер требует отчет о рисках в планах стойкости до конца этой недели. Он отметил, что контроль за выполнением планов стойкости будет постоянным.

транш ЕС Сергей Корецкий
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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