ЄС виділив Україні 3,47 млрд євро траншу

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький. Фото: Facebook.com/sergii.koretskyi

Україна успішно залучила черговий великий фінансовий транш у 3,47 млрд євро від Європейського Союзу для покриття найважливіших державних видатків. Отримані кошти дозволять суттєво підтримати стабільність економіки. Крім того, партнери погодили виділення ще одного наступного пакета допомоги у найближчому майбутньому.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву премʼєр-міністра України Сергія Корецького.

Фінансування оборони

Уряд планує розподілити отримані фінансові ресурси між найбільш пріоритетними напрямками оборонного сектору. Виділені гроші допоможуть забезпечити безперервне постачання необхідного озброєння та закрити критичні потреби військових на передовій.

"Щиро дякую Президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн, Комісарці з питань розширення Марті Кос, Європейській Комісії та всім державам — членам ЄС за довіру, підтримку та незмінне партнерство. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб", — сказав Сергій Корецький.

Також прем'єр підкреслив, що поточні домовленості з європейськими інституціями дозволяють залучати колосальну фінансову підтримку. Всього у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 млрд євро для України. Станом на сьогодні залучено 11,6 млрд: 3,2 млрд — на бюджетні потреби та 8,4 млрд — на оборонні.

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Як писали Новини.LIVE, раніше Сергій Корецький повідомляв, що Україна отримала другий транш МВФ на 690 млн доларів. Ці гроші держава використає для підтримки макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків.

Також ми повідомляли, що прем'єр вимагає звіт про ризики у планах стійкості до кінця цього тижня. Він зауважив, що контроль за виконанням планів стійкості буде постійним.