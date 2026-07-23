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Головна Новини дня Корецький: Україна отримала другий транш МВФ на 690 млн доларів

Корецький: Україна отримала другий транш МВФ на 690 млн доларів

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 16:56
Україна отримала другий транш від МВФ на 690 млн доларів: куди підуть кошти
Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Telegram

Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою. До державного бюджету вже надійшло близько 690 мільйонів доларів.

Про це у четвер, 23 липня, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

На що Україна спрямує кошти від МВФ

За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, кошти вже зараховано до державного бюджету. Їх використають для підтримки макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків.

Україна отримала другий транш у розмірі близько 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах нової чотирирічної програми співпраці.

Отримані кошти вже надійшли до державного бюджету. Вони допоможуть забезпечити макрофінансову стабільність країни та профінансувати найважливіші державні видатки.

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За словами очільника уряду, співпраця з МВФ залишається одним із ключових елементів фінансової підтримки України в умовах повномасштабної війни та сприяє зміцненню економічної стійкості держави.

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Заява Сергія Корецького. Скріншот: Telegram

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд затвердив для України черговий транш фінансової підтримки обсягом близько 690 мільйонів доларів. Водночас у МВФ наголосили на необхідності пришвидшення структурних реформ та підкреслили важливість подальшої міжнародної допомоги. Попри війну, Фонд позитивно оцінив стан української економіки та її стійкість.

Новини.LIVE писали, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів першу телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили продовження співпраці на шляху до вступу України в ЄС, а також питання оборони, енергетики та підготовки до зими.

Новини.LIVE також інформували, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький вніс до Верховної Ради перший законопроєкт, підготовлений його урядом. Документ передбачає реформування системи захисту дітей, збільшення державної підтримки для опікунів і прийомних сімей, а також розширення гарантій для дітей-сиріт.

транш фінансова допомога Сергій Корецький
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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