Урсула фон дер Ляєн провела першу розмову з Корецьким: про ЄС, дрони та енергетику

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела першу телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. Сторони домовилися продовжити тісну співпрацю над реформами, які просувають процес вступу України до ЄС. Також вони обговорили оборонну співпрацю, підготовку до зими та захист критичної енергетичної інфраструктури.

Про першу телефонну розмову з новим главою українського уряду Урсула фон дер Ляєн повідомила у понеділок, 20 липня, у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

Урсула фон дер Ляєн поспілкувалась з новим прем'єром України

Президентка Єврокомісії зазначила, що розмова була плідною. За її словами, Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну на шляху до членства та продовжить співпрацю над реформами, необхідними для просування євроінтеграції.

"Дуже плідна телефонна розмова з Корецьким. Ми й надалі будемо тісно співпрацювати над реформами, що сприяють просуванню процесу вступу України до ЄС", — написала Урсула фон дер Ляєн.

Окремою темою переговорів стала реалізація домовленостей щодо виробництва безпілотників. Фон дер Ляєн наголосила, що співпраця дасть змогу використати виробничі можливості країн Євросоюзу для посилення обороноздатності України.

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"Наша угода щодо дронів дозволить задіяти промисловий потенціал ЄС для швидкого та масштабного виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання для України", — зазначила глава ЄК.

Крім того, сторони обговорили підготовку України до осінньо-зимового періоду та питання захисту критичної енергетичної інфраструктури. Президентка Єврокомісії також запевнила Сергія Корецького, що він може розраховувати на подальшу підтримку Європейського Союзу, зокрема у сфері управління енергетикою.

"Ми також обговорили підготовку до зими та питання критичної енергетичної інфраструктури. Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором", — наголосила Фон дер Ляєн.

Скриншот повідомлення Урсули фон дер Ляєн/X

Новини.LIVE писали, що Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із держсекретарем Кабміну Костянтином Мар'євичем оптимізацію державного апарату та реформу державного управління. Він наголосив на необхідності посилити координацію між відомствами й контроль за виконанням рішень уряду. За словами Корецького, головне завдання — створити професійний та ефективний державний апарат, здатний працювати в умовах воєнного стану.

Новини.LIVE інформували, що 17 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський провів нараду з новим прем'єр-міністром Сергієм Корецьким після першого засідання уряду. Вони обговорили підготовку урядової програми, кадрові рішення та пріоритетну підготовку до опалювального сезону.