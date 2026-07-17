Зеленський провів нараду з Корецьким — уряд готує програму дій

Володимир Зеленський та Сергій Корецький. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 17 липня провів нараду з новим прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Вже відбулось перше засідання нового уряду, а сьогодні сторони обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Нарада Зеленського та Корецького

Зеленський розповів, що Корецький розпочав підготовку урядової програми, яка буде представлена суспільству та парламентарям. За його словами, підхід до управління буде максимально прагматичний: персональна відповідальність кожного міністра, усіх керівників центральних органів влади за реалізацію тих завдань, які визначені пріоритетними.

"Сергій має повну можливість сформувати таку урядову політику і таку команду центральної виконавчої влади, яка буде здатна зміцнити нашу державу додатковими силами", — наголосив президент.

Також сторони обговорили призначення виконувачів обов'язків міністрів закордонних справ України та оборони України. Критичний пріоритет — підготовка до опалювального сезону. Також Корецький поінформував главу держави, що незалежна наглядова рада "Нафтогазу" злагоджено на визначений період призначила керувати компанією Сергія Федоренка.

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"Постійно триває зараз і робота по відновленню енергетичної інфраструктури після російських ударів. Сьогодні росіяни знов атакували обʼєкти "Нафтогазу" — на жаль, є відчутні пошкодження", — розповів Володимир Зеленський.

Крім того, він поділився, що обговорив з прем'єром, які кроки потрібні в таких умовах, і важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, про що домовлялись, для підготовки до зими.

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський призначив Тараса Качку на нову посаду. Він буде представником України в ЄС та суміщатииме цю роботу з Євросоюзом з функцією торговельного представника.

Також президент призначив тимчасових керівників Київської та Миколаївської ОВА. Обов'язки виконуватимуть Руслан Олійник та Георгій Решетілов відповідно.