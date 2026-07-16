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Головна Новини дня Зеленський призначив тимчасових керівників Київської та Миколаївської ОВА

Зеленський призначив тимчасових керівників Київської та Миколаївської ОВА

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 23:55
Президент України призначив тимчасових керівників Миколаївщини та Київщини
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський призначив нових тимчасових керівників двох обласних військових адміністрацій. Йдеться про керівників Київської та Миколаївської областей. Кадрові зміни відбулися після переходу попередніх очільників на роботу в Кабінет міністрів.

Про це з посиланням на укази №616/2026 та №617/2026 Президента України передає Новини.LIVE.

Кадрові зміни в ОВА 

Глава держави підписав документи 16 липня 2026 року. Відтепер обов'язки керівника Київської обласної державної адміністрації виконуватиме Руслан Олійник. Тимчасове керівництво Миколаївщиною президент доручив Георгію Решетілову.

Володимир Зеленський 16 липня 2026 року підписав указ про тимчасове призначення голови Київської ОВА
Указ про призначення Руслана Олійника. Фото: Офіс Президента України

Ці призначення завершили перший етап ротацій у регіонах. Раніше попередні очільники областей — Віталій Кім, який очолював Миколаївську ОВА, та Руслан Калашник, який керував Київщиною, — офіційно перейшли на посади в Кабінеті міністрів України.

Володимир Зеленський 16 липня 2026 року підписав указ про тимчасове призначення голови Миколаївської ОВА
Указ про призначення Георгія Решетілова. Фото: Офіс Президента України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту повідомляв, що Верховна Рада України ухвалила рішення про призначення нового прем’єр-міністра. Очільником уряду став Сергій Корецький. Його кандидатуру підтримали 289 нардепів.

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Також Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького повідомляв про перше засідання нового складу Кабінету Міністрів. Члени уряду визначили першочергові пріоритети роботи. Вони планують виконати визначені державою пріоритети та забезпечити стабільну роботу всіх ключових сфер.

Володимир Зеленський призначення указ
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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