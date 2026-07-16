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Головна Новини дня Новий уряд розпочав роботу: Корецький провів перше засідання Кабміну

Новий уряд розпочав роботу: Корецький провів перше засідання Кабміну

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 22:54
Корецький провів перше засідання нового Кабміну та визначив головні пріоритети роботи
Сергій Корецький і Кабмін. Фото: Telegram/Сергій Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів перше засідання нового складу Кабінету Міністрів. Під час зустрічі члени уряду визначили першочергові пріоритети роботи та обговорили основні завдання на найближчий період.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Новий уряд визначив першочергові напрями роботи

За словами Корецького, новий уряд працюватиме над реалізацією рішень, визначених Президентом України та Верховною Радою.

Новий уряд розпочав роботу: Корецький провів перше засідання Кабміну - фото 1
Новий уряд розпочав роботу. Фото: скриншот

Він наголосив, що попереду на Кабмін чекає значний обсяг роботи, який потребує швидких та ефективних рішень. Прем'єр також подякував усім міністрам за готовність до інтенсивної роботи та окреслив головні принципи діяльності нового уряду.

"Для кожного члена Уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат", — наголосив Сергій Корецький.

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Засідання Кабміну. Фото: Telegram/Сергій Корецький

За словами глави уряду, Кабінет Міністрів зосередиться на виконанні визначених державою пріоритетів та забезпеченні стабільної роботи всіх ключових сфер.

Як повідомляли Новини.LIVE, Верховна Рада 16 липня підтримала призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Його кандидатуру підтримали 289 народних депутатів, після чого він офіційно очолив новий склад уряду.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку кадрових змін у дипломатичному корпусі. За його словами, оновлення стосуватиметься не лише посольства України у США, а й низки інших українських дипломатичних представництв за кордоном.

Кабінет міністрів Верховна Рада Сергій Корецький
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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