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Главная Новости дня Новое правительство приступило к работе: Корецкий провел первое заседание Кабмина

Новое правительство приступило к работе: Корецкий провел первое заседание Кабмина

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 22:54
Корецкий провел первое заседание нового Кабмина и определил основные приоритеты работы
Сергей Корецкий и Кабмин. Фото: Telegram/Сергей Корецкий

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел первое заседание Кабинета министров в новом составе. В ходе встречи члены правительства определили первоочередные приоритеты работы и обсудили основные задачи на ближайший период.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Новое правительство определило первоочередные направления работы

По словам Корецкого, новое правительство будет работать над реализацией решений, определенных Президентом Украины и Верховной Радой.

Новое правительство приступило к работе: Корецкий провел первое заседание Кабмина - фото 1
Новое правительство начало работу. Фото: скриншот

Он подчеркнул, что впереди Кабмина ждет значительный объем работы, требующий быстрых и эффективных решений. Премьер также поблагодарил всех министров за готовность к интенсивной работе и обозначил основные принципы деятельности нового правительства.

"Для каждого члена правительства главными критериями будут эффективность, ответственность и результат", — подчеркнул Сергей Корецкий.

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Заседание Кабмина. Фото: Telegram/Сергей Корецкий

По словам главы правительства, Кабинет министров сосредоточится на выполнении определенных государством приоритетов и обеспечении стабильной работы всех ключевых сфер.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 июля Верховная Рада поддержала назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов, после чего он официально возглавил новый состав правительства.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке кадровых изменений в дипломатическом корпусе. По его словам, обновление коснется не только посольства Украины в США, но и ряда других украинских дипломатических представительств за рубежом.

Кабинет министров Верховная Рада Сергей Корецкий
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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