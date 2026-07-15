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Главная Новости дня Зеленский заявил о кадровых изменениях в украинских посольствах

Зеленский заявил о кадровых изменениях в украинских посольствах

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 22:57
Зеленский объявил о смене послов Украины в ряде стран — подробности
Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время в Украине могут произойти кадровые изменения в дипломатическом корпусе. По его словам, речь идет не только о посольстве в Соединенных Штатах, но и о ряде других украинских дипломатических представительств за рубежом.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает Новини.LIVE.

Президент подтвердил подготовку кадровых изменений

В настоящее время вопрос ротации послов прорабатывают министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей. Окончательные решения по кандидатурам еще не приняты.

"Мы сейчас обсудим с первым заместителем, господином Кислицей, и, безусловно, прежде всего с министром иностранных дел господином Сибигой, вопрос о послом Украины в других государствах, которые будут заменены", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что после завершения всех согласований информация о кадровых изменениях будет обнародована официально.

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"Информация будет обнародована, просто у нас пока еще нет окончательного варианта", — подытожил глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве состоялся саммит Украина — Юго-Восточная Европа, который собрал лидеров стран региона для обсуждения сотрудничества в сфере безопасности, поддержки Украины и ее европейской интеграции. По завершении мероприятия президент Владимир Зеленский провел отдельные двусторонние переговоры с участниками саммита.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с европейскими партнерами усиливает сотрудничество в оборонной сфере. Одним из ключевых направлений является развитие совместных проектов по производству беспилотников и созданию современной системы противоракетной обороны.

Владимир Зеленский политики кадровые изменения
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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