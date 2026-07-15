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Главная Новости дня Зеленский подвел итоги саммита Украина — Юго-Восточная Европа

Зеленский подвел итоги саммита Украина — Юго-Восточная Европа

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 21:54
Зеленский подвел итоги саммита Украина — Юго-Восточная Европа и провел встречи с лидерами
Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении серии двусторонних встреч с лидерами государств по завершении саммита Украина — Юго-Восточная Европа. По его словам, в ходе переговоров стороны подробно обсудили развитие двусторонних отношений, вопросы безопасности и актуальные международные вызовы.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Президент провел двусторонние переговоры

Глава государства подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку партнеров из Юго-Восточной Европы и заинтересована в укреплении сотрудничества с каждой страной региона.

"Украина ценит поддержку стран Юго-Восточной Европы, и мы заинтересованы в надежных, прочных партнерских отношениях. Вместе мы можем многое сделать для укрепления общей безопасности и развития", — отметил Зеленский.

Зеленский подвел итоги саммита Украина — Юго-Восточная Европа - фото 1
Владимир Зеленский и лидер Сербии Александар Вучич. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент отдельно поблагодарил лидеров Молдовы, Румынии, Сербии, Албании, Хорватии и Словении за солидарность с Украиной. Он подчеркнул, что уже во второй раз саммит в таком формате проходит именно в Украине, что является важным сигналом международной поддержки.

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Владимир Зеленский и министр Словении Янез Янша. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Также Зеленский обратил внимание на то, что после официальных встреч европейские лидеры посетили Киево-Печерскую лавру, которая была повреждена в результате российского удара в июне.

"Обязательно мы должны и дальше оказывать давление на агрессора, чтобы эти удары по жизни прекратились и наступил достойный мир", — подчеркнул президент.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с Европейским Союзом работает над соглашением Drone Deal, которое должно укрепить сотрудничество в сфере производства беспилотников. Также глава государства сообщил, что Киев рассчитывает на финансовую поддержку ЕС для реализации украинской антибаллистической программы.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах масштабного развития украинского оборонно-промышленного комплекса и сотрудничества с европейскими партнерами. По его словам, одним из приоритетов остается создание современной системы противоракетной обороны, а также расширение производства беспилотников и ракет.

Владимир Зеленский Европа саммит
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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