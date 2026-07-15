Зеленский объявил о первом документе в рамках Drone Deal между Украиной и ЕС

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важном шаге в развитии оборонного сотрудничества с Европейским союзом — подготовке первого документа в рамках будущего соглашения Drone Deal. По его словам, Украина также рассчитывает на финансовую поддержку ЕС для реализации антибаллистической программы.

Об этом глава государства сообщил после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, передает Новини.LIVE.

Украина и ЕС заложили основу для крупного оборонного соглашения

Владимир Зеленский отметил, что в ходе переговоров с представительницей Евросоюза обсудили дальнейшее углубление оборонного сотрудничества между Украиной и европейскими партнерами.

По словам президента, у сторон уже есть первый документ, который станет основой для Drone Deal — масштабного оборонного соглашения между Украиной и Европейским Союзом.

"Сегодня уже есть первый документ, лежащий в основе Drone Deal — крупного оборонного соглашения между Украиной и Евросоюзом. Это действительно исторический шаг в наших отношениях", — заявил Зеленский.

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Украина рассчитывает на поддержку антибаллистической программы

Глава государства также сообщил, что Киев рассчитывает на финансовую помощь ЕС для развития украинской антибаллистической программы.

По словам Зеленского, интеграция оборонных возможностей и производств Украины с европейскими уже активно происходит, а новые совместные проекты должны укрепить безопасность не только Украины, но и всей Европы.

Переговоры о вступлении и подготовка к зиме

Помимо сотрудничества в сфере обороны, в ходе встречи стороны обсудили открытие новых кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, а также ожидаемый 21-й пакет европейских санкций против России.

Особое внимание уделили подготовке Украины к зимнему периоду. Зеленский подчеркнул, что энергетика остается одним из главных приоритетов в сотрудничестве с европейскими партнерами.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет играть ведущую роль в разработке европейской антибаллистической системы. Он также заявил о дальнейшем увеличении производства беспилотников и развитии национальной ракетной программы. По словам главы государства, оборонный потенциал Украины будет и дальше укрепляться в партнерстве с союзниками.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский вручил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Европы. Награда была присуждена ей в знак признания поддержки Украины в процессе евроинтеграции и ее вклада в укрепление безопасности европейского континента.