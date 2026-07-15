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Головна Новини дня Зеленський анонсував перший крок до Drone Deal між Україною та ЄС

Зеленський анонсував перший крок до Drone Deal між Україною та ЄС

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 18:30
Зеленський заявив про перший документ для Drone Deal між Україною та ЄС
Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливий крок у розвитку оборонної співпраці з Європейським Союзом — підготовку першого документа в межах майбутньої угоди Drone Deal. За його словами, Україна також очікує фінансової підтримки ЄС для реалізації антибалістичної програми.

Про це глава держави повідомив після зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, передає Новини.LIVE.

Україна та ЄС заклали основу для великої оборонної угоди

Володимир Зеленський зазначив, що під час переговорів із представницею Євросоюзу обговорили подальше поглиблення оборонної співпраці між Україною та європейськими партнерами.

За словами президента, сторони вже мають перший документ, який стане основою для Drone Deal — масштабної оборонної угоди між Україною та Європейським Союзом.

"Сьогодні є і перший документ в основу Drone Deal — великої оборонної угоди між Україною та Євросоюзом. Це справді історичний крок у наших відносинах", — заявив Зеленський.

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Україна очікує підтримки антибалістичної програми

Глава держави також повідомив, що Київ розраховує на фінансову допомогу ЄС для розвитку української антибалістичної програми.

За словами Зеленського, інтеграція оборонних можливостей і виробництв України з європейськими вже активно відбувається, а нові спільні проєкти мають посилити безпеку не лише України, а й усієї Європи.

Переговори щодо вступу та підготовка до зими

Окрім оборонної співпраці, під час зустрічі сторони обговорили відкриття нових кластерів у переговорах про вступ України до ЄС, а також очікуваний 21-й пакет європейських санкцій проти Росії.

Окрему увагу приділили підготовці України до зимового періоду. Зеленський наголосив, що енергетика залишається одним із головних пріоритетів у співпраці з європейськими партнерами.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна відіграватиме провідну роль у розробці європейської антибалістичної системи. Він також заявив про подальше збільшення виробництва безпілотників та розвиток національної ракетної програми. За словами глави держави, оборонний потенціал України надалі посилюватиметься у партнерстві з союзниками.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський вручив президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн орден Європи. Нагороду їй присудили на знак визнання підтримки України в процесі євроінтеграції та її внеску у зміцнення безпеки європейського континенту.

Володимир Зеленський Європейський союз Урсула фон дер Ляєн
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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