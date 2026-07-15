Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський підбив підсумки саміту Україна — Південно-Східна Європа

Зеленський підбив підсумки саміту Україна — Південно-Східна Європа

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 21:54
Зеленський підбив підсумки саміту Україна — Південно-Східна Європа та провів зустрічі з лідерами
Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення серії двосторонніх зустрічей із лідерами держав після завершення саміту Україна — Південно-Східна Європа. За його словами, під час переговорів сторони детально обговорили розвиток двосторонніх відносин, питання безпеки та актуальні міжнародні виклики.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Президент провів двосторонні переговори

Глава держави наголосив, що Україна високо цінує підтримку партнерів із Південно-Східної Європи та зацікавлена у зміцненні співпраці з кожною країною регіону.

"Україна цінує підтримку країн Південно-Східної Європи, і ми зацікавлені в надійних, сильних партнерствах. Разом ми можемо зробити багато для більшої спільної безпеки і розвитку", — зазначив Зеленський.

Зеленський підбив підсумки саміту Україна — Південно-Східна Європа - фото 1
Володимир Зеленський і лідер Сербії Александар Вучич. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент окремо подякував лідерам Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії за солідарність із Україною. Він підкреслив, що вже вдруге саміт у такому форматі проходить саме в Україні, що є важливим сигналом міжнародної підтримки.

Читайте також:
Зеленський підбив підсумки саміту Україна — Південно-Східна Європа - фото 2
Володимир Зеленський і міністр Словенії Янез Янша. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Також Зеленський звернув увагу на те, що після офіційних зустрічей європейські лідери відвідали Києво-Печерську лавру, яка зазнала пошкоджень унаслідок російського удару в червні.

"Обов'язково маємо далі тиснути на агресора, щоб ці удари проти життя припинилися і був гідний мир", — наголосив президент.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із Європейським Союзом працює над угодою Drone Deal, яка має посилити співпрацю у сфері виробництва безпілотників. Також глава держави повідомив, що Київ розраховує на фінансову підтримку ЄС для реалізації української антибалістичної програми.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани масштабного розвитку українського оборонно-промислового комплексу та співпраці з європейськими партнерами. За його словами, одним із пріоритетів залишається створення сучасної системи протиракетної оборони, а також розширення виробництва безпілотників і ракет.

Володимир Зеленський Європа саміт
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації