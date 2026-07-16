Президент Украины назначил временных руководителей Николаевской и Киевской областей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых временных руководителей двух областных военных администраций. Речь идет о начальниках Киевской и Николаевской областей. Кадровые изменения произошли после перехода предыдущих руководителей на работу в Кабинет министров.

Об этом со ссылкой на указы №616/2026 и №617/2026 Президента Украины сообщает Новини.LIVE.

Кадровые изменения в ОВА

Глава государства подписал документы 16 июля 2026 года. Отныне обязанности руководителя Киевской областной государственной администрации будет исполнять Руслан Олейник. Временное руководство Николаевской областью президент поручил Георгию Решетилову.

Указ о назначении Руслана Олейника. Фото: Офис Президента Украины

Эти назначения завершили первый этап ротации в регионах. Ранее предыдущие главы областей — Виталий Ким, возглавлявший Николаевскую ОВА, и Руслан Калашник, руководивший Киевской областью, — официально перешли на должности в Кабинете министров Украины.

Указ о назначении Георгия Решетилова. Фото: Офис Президента Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента сообщал, что Верховная Рада Украины приняла решение о назначении нового премьер-министра. Главой правительства стал Сергей Корецкий. Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого сообщал о первом заседании нового состава Кабинета министров. Члены правительства определили первоочередные приоритеты работы. Они планируют выполнить установленные государством приоритеты и обеспечить стабильную работу всех ключевых сфер.