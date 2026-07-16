Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назначил временных руководителей Киевской и Николаевской ОВА

Зеленский назначил временных руководителей Киевской и Николаевской ОВА

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 23:55
Президент Украины назначил временных руководителей Николаевской и Киевской областей
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых временных руководителей двух областных военных администраций. Речь идет о начальниках Киевской и Николаевской областей. Кадровые изменения произошли после перехода предыдущих руководителей на работу в Кабинет министров.

Об этом со ссылкой на указы №616/2026 и №617/2026 Президента Украины сообщает Новини.LIVE.

Кадровые изменения в ОВА

Глава государства подписал документы 16 июля 2026 года. Отныне обязанности руководителя Киевской областной государственной администрации будет исполнять Руслан Олейник. Временное руководство Николаевской областью президент поручил Георгию Решетилову.

Владимир Зеленский 16 июля 2026 подписал указ о временном назначении председателя Киевской ОВА
Указ о назначении Руслана Олейника. Фото: Офис Президента Украины

Эти назначения завершили первый этап ротации в регионах. Ранее предыдущие главы областей — Виталий Ким, возглавлявший Николаевскую ОВА, и Руслан Калашник, руководивший Киевской областью, — официально перешли на должности в Кабинете министров Украины.

Владимир Зеленский 16 июля 2026 подписал указ о временном назначении председателя Николаевской ОВА
Указ о назначении Георгия Решетилова. Фото: Офис Президента Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента сообщал, что Верховная Рада Украины приняла решение о назначении нового премьер-министра. Главой правительства стал Сергей Корецкий. Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого сообщал о первом заседании нового состава Кабинета министров. Члены правительства определили первоочередные приоритеты работы. Они планируют выполнить установленные государством приоритеты и обеспечить стабильную работу всех ключевых сфер.

Владимир Зеленский назначение указ
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации