Украина получила второй транш от МВФ в размере 690 млн долларов: куда пойдут эти средства

Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий/Telegram

Украина получила второй транш финансовой помощи от Международного валютного фонда в рамках новой четырехлетней программы. В государственный бюджет уже поступило около 690 миллионов долларов.

Об этом в четверг, 23 июля, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

На что Украина направит средства от МВФ

По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, средства уже зачислены в государственный бюджет. Их используют для поддержания макрофинансовой стабильности и финансирования приоритетных расходов.

Украина получила второй транш в размере около 690 миллионов долларов от Международного валютного фонда в рамках новой четырехлетней программы сотрудничества.

Полученные средства уже поступили в государственный бюджет. Они помогут обеспечить макрофинансовую стабильность страны и профинансировать важнейшие государственные расходы.

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По словам главы правительства, сотрудничество с МВФ остается одним из ключевых элементов финансовой поддержки Украины в условиях полномасштабной войны и способствует укреплению экономической устойчивости государства.

Заявление Сергея Корецкого. Скриншот: Telegram

Напомним, что Международный валютный фонд утвердил для Украины очередной транш финансовой поддержки в размере около 690 миллионов долларов. В то же время в МВФ отметили необходимость ускорения структурных реформ и подчеркнули важность дальнейшей международной помощи. Несмотря на войну, Фонд положительно оценил состояние украинской экономики и ее устойчивость.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел первый телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили продолжение сотрудничества на пути к вступлению Украины в ЕС, а также вопросы обороны, энергетики и подготовки к зиме.

Новини.LIVE также информировали, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий внес в Верховную Раду первый законопроект, подготовленный его правительством. Документ предусматривает реформирование системы защиты детей, увеличение государственной поддержки для опекунов и приемных семей, а также расширение гарантий для детей-сирот.