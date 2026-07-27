Корецький доручив до кінця тижня підготувати звіт про ризики у планах стійкості

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: Корецький/Telegram

Прем'єр-міністр Сергій Корецький вимагає до кінця тижня отримати звіт про ризики у виконанні планів стійкості. Таке доручення він дав після наради з керівниками відповідальних міністерств і служб через незадовільне виконання цих планів. Надалі контроль за їх реалізацією здійснюватиметься на постійній основі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Сергія Корецького у понеділок, 27 липня.

Корецький вимагає оцінити ризики у виконанні планів стійкості

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що провів нараду з керівниками відповідальних міністерств і служб через незадовільне виконання планів стійкості. За її підсумками він доручив до кінця тижня підготувати повний звіт щодо кожного напряму, зокрема про вже виконану роботу, найбільші ризики та сфери, які потребують термінового посилення.

За словами Корецького, критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини, недопрацювання та шляхи їх вирішення. Саме тому, наголосив прем'єр-міністр, контроль за виконанням планів стійкості буде постійним.

"Зібрав відповідальні міністерства та служби щодо незадовільного виконання планів стійкості. Очікую до кінця тижня отримати реальну картину справ щодо кожного напрямку: що зроблено, де найбільші ризики, де потрібно терміново посилювати.

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Критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення. Контроль за виконанням планів буде постійним. Далі буде розширене засідання за участі керівників ОВА та керівників державних компаній", — поінформував глава уряду.

Скриншот повідомлення Корецького/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Сергій Корецький заявив про необхідність оптимізувати державний апарат і підвищити ефективність управлінських процесів. Він також доручив посилити взаємодію між відомствами та контроль за виконанням рішень Кабінету Міністрів. Окрему увагу Корецький приділив реформі державного управління в умовах воєнного стану.

Новини.LIVE також писали, що раніше Корецький анонсував підготовку нової програми діяльності Кабінету Міністрів. Він доручив міністерствам протягом семи днів подати свої пропозиції, а до 5 серпня завершити підготовку документа. Після затвердження програму планують подати до Верховної Ради та представити громадськості.