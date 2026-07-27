Погода в Україні 27 липня: грози, спека та зміна температури

Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні наприкінці липня очікується мінлива погода: у західних областях прогнозують грози, місцями град і шквали, а температура повітря коливатиметься. Найближчими днями синоптики прогнозують як потепління, так і короткочасне похолодання.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі та синоптикині Наталки Діденко, передає Новини.LIVE.

Укргідрометцентр попередив про грози та зміну температури в Україні

В Україні наприкінці липня очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Найбільша ймовірність небезпечних явищ — у західних областях.

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, вдень 27 липня у західних регіонах пройдуть грозові дощі. В окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

Через ускладнення погодних умов оголошено І рівень небезпечності — жовтий. Синоптики зазначають, що негода може вплинути на роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також ускладнити рух транспорту.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні на 27 липня. Фото: Укргідрометеоцентр

Найближчої ночі опадів не прогнозують. Вдень у більшості областей місцями очікуються невеликі та помірні короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря вночі становитиме 10–18°, вдень — 20–27°. В окремих регіонах можливе потепління до 25–30°.

Наталка Діденко розповіла про "стрибки" температури на початку тижня

Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про зміну температури повітря найближчими днями. За її словами, початок наступного тижня буде нестабільним.

Вона зазначила, що у понеділок в Україні може знову встановитися спекотна погода, однак уже у вівторок і середу температура знизиться, а повітря стане свіжішим.

Водночас Діденко прогнозує, що початок серпня може принести більш звичну для літа погоду із теплом.

Синоптикиня закликала скористатися можливістю, адже зараз в Україні зберігається сприятлива погода без надмірної спеки.

Новини.LIVE писали, що наприкінці місяця очікується потужна магнітна буря найвищого рівня. За прогнозами, це може вплинути на самопочуття людей.

Новини.LIVE інформували, що у понеділок, 27 липня, в Україні очікується різка різниця в погодних умовах. На заході пройдуть грозові дощі з градом і шквалами, тоді як більшість областей залишаться під впливом сухої та спекотної погоди з температурою до +33 °С.