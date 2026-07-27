Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Погода в Украине изменится: сегодня прогнозируются грозы и потепление

Погода в Украине изменится: сегодня прогнозируются грозы и потепление

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 11:34
Погода в Украине 27 июля: грозы, жара и перепады температуры
Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине в конце июля ожидается переменчивая погода: в западных областях прогнозируются грозы, местами град и шквалы, а температура воздуха будет колебаться. В ближайшие дни синоптики прогнозируют как потепление, так и кратковременное похолодание.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Укргидрометцентр предупредил о грозах и изменении температуры в Украине

В Украине в конце июля ожидается нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами. Наибольшая вероятность опасных явлений — в западных областях.

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, днем 27 июля в западных регионах пройдут грозовые дожди. В отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий объявлен I уровень опасности — желтый. Синоптики отмечают, что непогода может повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также затруднить движение транспорта.

Читайте также:
Погода в Україні зміниться: сьогодні прогнозують грози та потепління - фото 1
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине на 27 июля. Фото: Укргидрометеоцентр

В ближайшую ночь осадков не прогнозируется. Днем в большинстве областей местами ожидаются небольшие и умеренные кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью составит 10–18°, днем — 20–27°. В отдельных регионах возможно потепление до 25–30°.

Наталья Диденко рассказала о "скачках" температуры в начале недели

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об изменении температуры воздуха в ближайшие дни. По ее словам, начало следующей недели будет нестабильным.

Она отметила, что в понедельник в Украине может снова установиться жаркая погода, однако уже во вторник и среду температура снизится, а воздух станет свежее.

В то же время Диденко прогнозирует, что начало августа может принести более привычную для лета погоду с теплом.

Синоптик призвала воспользоваться возможностью, ведь сейчас в Украине сохраняется благоприятная погода без чрезмерной жары.

Новини.LIVE писали, что в конце месяца ожидается мощная магнитная буря самого высокого уровня. По прогнозам, это может повлиять на самочувствие людей.

Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 27 июля, в Украине ожидается резкое изменение погодных условий. На западе пройдут грозовые дожди с градом и шквалами, тогда как в большинстве областей сохранится сухая и жаркая погода с температурой до +33 °С.

Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации