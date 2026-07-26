Погода в Украине 27 июля — где ожидается сильная жара

На улице дождь. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 27 июля, погода в Украине будет контрастной. Западные области окажутся под влиянием грозового фронта с сильными дождями, градом и шквалами, тогда как в большинстве регионов сохранится сухая и жаркая погода с температурой до +33 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Погода на 27 июля от Meteoprog

В ночные часы существенных осадков не прогнозируется, однако местами возможен туман. Днем атмосферный фронт принесет дожди и грозы в западные области. Местами осадки будут значительными, а непогода будет сопровождаться градом и шквальным ветром со скоростью 15–20 м/с.

Карта температур в Украине 27 июля. Фото: Meteoprog

На остальной территории Украины осадки маловероятны. Ветер будет юго-западного направления со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14…+19 °С. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +28…+33 °С, тогда как в крайних западных областях будет несколько прохладнее — +24…+29 °С.

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