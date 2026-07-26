Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Запад накроют грозы, а остальная часть Украины будет плавиться от жары: погода на завтра

Запад накроют грозы, а остальная часть Украины будет плавиться от жары: погода на завтра

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 22:32
Погода в Украине 27 июля — где ожидается сильная жара
На улице дождь. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 27 июля, погода в Украине будет контрастной. Западные области окажутся под влиянием грозового фронта с сильными дождями, градом и шквалами, тогда как в большинстве регионов сохранится сухая и жаркая погода с температурой до +33 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Погода на 27 июля от Meteoprog

В ночные часы существенных осадков не прогнозируется, однако местами возможен туман. Днем атмосферный фронт принесет дожди и грозы в западные области. Местами осадки будут значительными, а непогода будет сопровождаться градом и шквальным ветром со скоростью 15–20 м/с.

null
Карта температур в Украине 27 июля. Фото: Meteoprog

На остальной территории Украины осадки маловероятны. Ветер будет юго-западного направления со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14…+19 °С. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +28…+33 °С, тогда как в крайних западных областях будет несколько прохладнее — +24…+29 °С.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 29–31 июля ожидается самая опасная экстремальная магнитная буря красного уровня. Ее индекс оценивается в Кр 6–7.

Также мы сообщали, что в Европе из-за аномальной жары погибли более 10 тысяч человек. Большинство умерших — люди в возрасте от 65 лет.

погода дождь температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации