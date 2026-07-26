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Головна Новини дня Захід накриють грози, а решта України плавитиметься від спеки: погода на завтра

Захід накриють грози, а решта України плавитиметься від спеки: погода на завтра

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Дата публікації: 26 липня 2026 22:32
Погода в Україні 27 липня — де буде сильна спека
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 27 липня, погода в Україні буде контрастною. Західні області опиняться під впливом грозового фронту з сильними дощами, градом та шквалами, тоді як у більшості регіонів збережеться суха та спекотна погода з температурою до +33 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Погода на 27 липня від Meteoprog

У нічні години істотних опадів не прогнозується, однак місцями можливий туман. Вдень атмосферний фронт принесе дощі та грози у західні області. Подекуди опади будуть значними, а негода супроводжуватиметься градом і шквалистим вітром зі швидкістю 15–20 м/с.

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Карта температур в Україні 27 липня. Фото: Meteoprog

На решті території України опади малоймовірні. Вітер буде південно-західного напрямку, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +28…+33 °С, тоді як у крайніх західних областях буде дещо прохолодніше — +24…+29 °С.

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Як писали Новини.LIVE, 29-31 липня очікується найнебезпечніша екстремальна магнітна буря червоного рівня. Її індекс оцінюється в Кр 6–7.

Також ми повідомляли, що в Європі через аномальну спеку загинули понад 10 тисяч людей. Більшість померлих — люди віком від 65 років.

погода дощ температура повітря
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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