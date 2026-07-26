Погода в Україні 27 липня — де буде сильна спека

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 27 липня, погода в Україні буде контрастною. Західні області опиняться під впливом грозового фронту з сильними дощами, градом та шквалами, тоді як у більшості регіонів збережеться суха та спекотна погода з температурою до +33 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Погода на 27 липня від Meteoprog

У нічні години істотних опадів не прогнозується, однак місцями можливий туман. Вдень атмосферний фронт принесе дощі та грози у західні області. Подекуди опади будуть значними, а негода супроводжуватиметься градом і шквалистим вітром зі швидкістю 15–20 м/с.

Карта температур в Україні 27 липня. Фото: Meteoprog

На решті території України опади малоймовірні. Вітер буде південно-західного напрямку, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +28…+33 °С, тоді як у крайніх західних областях буде дещо прохолодніше — +24…+29 °С.

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