Корецкий поручил до конца недели подготовить отчет о рисках в планах обеспечения устойчивости

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Корецкий/Telegram

Премьер-министр Сергей Корецкий потребовал до конца недели представить отчет о рисках, связанных с выполнением планов обеспечения устойчивости. Такое поручение он дал после совещания с руководителями соответствующих министерств и ведомств в связи с неудовлетворительным выполнением этих планов. В дальнейшем контроль за их реализацией будет осуществляться на постоянной основе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Сергея Корецкого в понедельник, 27 июля.

Корецкий требует оценить риски при выполнении планов устойчивости

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что провел совещание с руководителями ответственных министерств и служб в связи с неудовлетворительным выполнением планов устойчивого развития. По итогам совещания он поручил до конца недели подготовить полный отчет по каждому направлению, в частности о уже проделанной работе, наибольших рисках и сферах, требующих срочного усиления.

По словам Корецкого, крайне важно четко осознавать имеющиеся пробелы, недоработки и пути их устранения. Именно поэтому, подчеркнул премьер-министр, контроль за выполнением планов устойчивости будет постоянным.

"Созвал ответственные министерства и службы в связи с неудовлетворительным выполнением планов устойчивости. Ожидаю к концу недели получить реальную картину дел по каждому направлению: что сделано, где наибольшие риски, где нужно срочно усиливать работу.

Читайте также:

Критически важно четко осознавать имеющиеся пробелы и недоработки, а также пути их устранения. Контроль за выполнением планов будет постоянным. Далее состоится расширенное заседание с участием руководителей ОГА и руководителей государственных компаний", — сообщил глава правительства.

Скриншот сообщения Корецкого/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Сергей Корецкий заявил о необходимости оптимизировать государственный аппарат и повысить эффективность управленческих процессов. Он также поручил усилить взаимодействие между ведомствами и контроль за выполнением решений Кабинета Министров. Особое внимание Корецкий уделил реформе государственного управления в условиях военного положения.

Новини.LIVE также писали, что ранее Корецкий анонсировал подготовку новой программы деятельности Кабинета министров. Он поручил министерствам в течение семи дней представить свои предложения, а до 5 августа завершить подготовку документа. После утверждения программу планируют подать в Верховную Раду и представить общественности.