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Главная Новости дня Корецкий объявил о подготовке новой программы деятельности Кабмина

Корецкий объявил о подготовке новой программы деятельности Кабмина

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 07:02
Корецкий заявил, что Кабмин готовит программу деятельности
Сергей Корецкий. Фото: t.me/Koretskyi_official

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о подготовке новой программы деятельности правительства. Он поручил всем министерствам представить соответствующие предложения в течение следующих 7 дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.

Что сказал Корецкий о деятельности правительства

"В течение 7 дней все министерства должны представить предложения к Программе деятельности и плану приоритетных действий Кабинета министров. До 5 августа мы должны завершить подготовку этих документов и вынести их на рассмотрение правительства", — написал Корецкий в Telegram.

Он отметил, что программа будет содержать конкретные цели, сроки их достижения и измеримые результаты. По его словам, она станет основным инструментом оценки эффективности работы каждого отдельного министерства и Кабмина в целом.

"В течение месяца программа будет утверждена, представлена на рассмотрение Верховной Рады и обнародована", — резюмировал новый глава Кабмина.

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Пост Корецкого. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вчера Сергей Корецкий провел первый телефонный разговор с МВФ. Он объявил, что Украина может получить очередной транш помощи в размере 690 млн долларов.

Также мы рассказывали, кто такой Сергей Корецкий и что о нем известно.

Кабинет министров Украина Сергей Корецкий
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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