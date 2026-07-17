Корецкий провел первую беседу с МВФ — Украина может получить 690 млн долларов

Сергей Корецкий. Фото: facebook/sergii.koretskyi

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел первый телефонный разговор в новой должности с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Деном Кацем. Стороны обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ, на котором будет рассмотрен первый пересмотр программы расширенного финансирования Украины (EFF).

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Корецкого.

Беседа Корецкого с руководством МВФ

По словам Корецкого, МВФ подтвердил, что заседание Исполнительного совета, на котором будет рассматриваться первый пересмотр программы, состоится 20 июля. По его словам, в случае одобрения первого пересмотра Украина получит очередной транш международной финансовой помощи в размере 690 млн долларов.

"Провел свою первую международную беседу с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Кацем. Обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ по первому пересмотру программы расширенного финансирования Украины (EFF), которое, как подтвердили в Фонде, состоится 20 июля", — отметил премьер.

Он также поблагодарил МВФ за неизменную поддержку Украины в условиях войны. Корецкий подчеркнул, что Фонд и в дальнейшем будет играть важную роль в координации международной финансовой помощи для украинского государства.

Читайте также:

Кроме того, стороны договорились координировать дальнейшие шаги по обеспечению финансирования государственного бюджета Украины на 2027 год.

Как писали Новини.LIVE, 16 июля Верховная Рада избрала Корецкого премьер-министром. За такое решение проголосовали 289 народных депутатов.

В тот же день он провел первое заседание Кабмина. В ходе этой встречи члены правительства определили первоочередные приоритеты работы.

В то же время Давид Арахамия сообщил, что Корецкий уже представил свое видение работы Кабмина. Среди основных направлений работы он, в частности, назвал поддержку граждан, подготовку к отопительному сезону и защиту критически важной инфраструктуры.