Корецький провів першу розмову з МВФ — Україна може отримати 690 млн доларів

Сергій Корецький. Фото: facebook/sergii.koretskyi

Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів першу телефонну розмову на посаді з першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Деном Кацем. Сторони обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ, на якому розглянуть перший перегляд програми розширеного фінансування України (EFF).

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сергія Корецького.

Розмова Корецького з керівництвом МВФ

За словами Корецького, МВФ підтвердив, що засідання Виконавчої ради, на якому розглядатиметься перший перегляд програми, відбудеться 20 липня. За його словами, у разі схвалення першого перегляду Україна отримає черговий транш міжнародної фінансової допомоги у розмірі 690 млн доларів.

"Провів свою першу міжнародну розмову з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацем. Обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого перегляду програми розширеного фінансування України (EFF), яке, як підтвердили у Фонді, відбудеться 20 липня", — зазначив прем'єр.

Він також подякував МВФ за незмінну підтримку України в умовах війни. Корецький наголосив, що Фонд і надалі відіграє важливу роль у координації міжнародної фінансової допомоги для української держави.

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Крім того, сторони домовилися координувати подальші кроки щодо забезпечення фінансування державного бюджету України на 2027 рік.

Як писали Новини.LIVE, 16 липня Верховна Рада обрала Корецького прем'єр-міністром. За таке рішення проголосували 289 нардепів.

Того ж дня він провів перше засідання Кабміну. Під час цієї зустрічі члени уряду визначили першочергові пріоритети роботи.

Водночас Давид Арахамія повідомив, що Корецький вже представив власне бачення роботи Кабміну. Серед основних напрямків роботи він, зокрема, назвав підтримку громадян, підготовку до опалювального сезону та захист критичної інфраструктури.