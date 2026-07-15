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Головна Новини дня Арахамія: Корецький представив власне бачення роботи Кабміну

Арахамія: Корецький представив власне бачення роботи Кабміну

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 11:29
Сергій Корецький представив бачення роботи Кабміну
Термінова новина

Провели засідання фракції, зустрілися з Сергієм Корецьким, поспілкувалися про його бачення роботи Кабінету Міністрів, структури уряду. 

Сергій Корецький має вагомий досвід в корпоративному та державному секторі, добре зарекомендував себе в "Укрнафті", в "Нафтогазі". Минулий опалювальний сезон газ, по факту, був єдиним енергоресурсом, який стабільно постачався споживачам попри атаки на потужності видобутку та зберігання. Вважаємо такий досвід надзвичайно корисним, особливо зараз, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в нашій історії. 

Серед пріоритетів роботи уряду Сергій Корецький назвав підтримку людей, підготовку до опалювального сезону, зміцнення Сил оборони, захист інфраструктури.

 

Новина доповнюється...

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