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Главная Новости дня Арахамия: Корецкий изложил свое видение работы Кабмина

Арахамия: Корецкий изложил свое видение работы Кабмина

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 11:29
Сергей Корецкий изложил свое видение работы Кабмина
Срочная новость

Провели заседание фракции, встретились с Сергеем Корецким, поговорили о его видении работы Кабинета министров и структуры правительства.

Сергей Корецкий имеет значительный опыт работы в корпоративном и государственном секторах, хорошо зарекомендовал себя в «Укрнафте» и в «Нафтогазе». В прошлом отопительном сезоне газ, по сути, был единственным энергоресурсом, который стабильно поставлялся потребителям, несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт чрезвычайно полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории.

Среди приоритетов работы правительства Сергей Корецкий назвал поддержку населения, подготовку к отопительному сезону, укрепление Сил обороны и защиту инфраструктуры.

 

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Автор:
Евтушенко Алина
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