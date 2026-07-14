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Главная Новости дня Железняк: Корецкий будет назначен премьером, а несколько министров будут уволены

Железняк: Корецкий будет назначен премьером, а несколько министров будут уволены

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 12:57
Новый премьер и увольнение министров: Железняк анонсировал масштабные кадровые перестановки в Кабмине
Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Сергей Корецкий будет назначен новым премьер-министром. Кроме того, нескольких министров уволят с должностей. В частности, речь идет об Оксене Лисовом и Тарасе Качке.

Об этом эксклюзивно сообщил Ярослав Железняк в эфире программы Ранок.LIVE.

Кадровые изменения в Кабмине

"У нас правительство точно будет назначено во главе с Сергеем Корецким. Это уже факт. Далее, соответственно, в правительстве произойдет ряд изменений, о которых мы окончательно узнаем вместе с вами только после возвращения президента. В том числе потому, что там на повестке дня стоит вопрос, например, о министре обороны", — говорит Железняк.

По его словам, будут уволены вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, министр образования Оксен Лисовой и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Отвечая на вопрос об увольнении чиновников, ответственных за евроинтеграционное направление, несмотря на открытие новых кластеров ЕС, Железняк заявил, что эти чиновники не проявили достаточной настойчивости в переговорах с западными партнерами, в частности в отношении требований об укреплении верховенства права и антикоррупционных реформ.

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Как писали Новини.LIVE, 12 июля украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабмина, а также предложил Юлии Свириденко возглавить новое направление. По словам Железняка, она может стать послом в США. Известно, что Свириденко уже подала заявление об отставке.

Также глава государства провел встречу с кандидатами на пост премьер-министра. Речь идет о Михаиле Федорове, Денисе Шмыгале, Сергее Корецком и Игоре Терехове.

Кабинет министров Ярослав Железняк Сергей Корецкий
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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