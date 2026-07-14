Новий премʼєр і звільнення міністрів: Железняк анонсував масштабні кадрові зміни в Кабміні

Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Сергія Корецького призначать новим премʼєр-міністром. Крім того, декількох міністрів звільнять з посад. Зокрема, йдеться про Оксена Лісового та Тарасу Качку.

Про це ексклюзивно Ярослав Железня сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Кадрові зміни в Кабміні

"У нас уряд точно буде призначений на чолі з Сергієм Корецьким. Це вже факт. Далі, відповідно, в уряді буде ряд змін, які остаточно ми дізнаємось з вами лише після повернення президента. В тому числі, тому що там на ньому питання, наприклад, міністра оборони", — каже Железняк.

За його словами, звільнять віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу, міністра освіти Оксена Лісового та віцепрем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тараса Качку.

Відповідаючи на запитання про звільнення посадовців, відповідальних за євроінтеграційний напрям, попри відкриття нових кластерів ЄС, Железняк заявив, що ці чиновники не проявили достатньої наполегливості у переговорах із західними партнерами, зокрема щодо вимог про посилення верховенства права та антикорупційних реформ.

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Як писали Новини.LIVE, 12 липня український лідер Володимир Зеленський анонсував оновленням Кабміну, а також запропонував Юлії Свириденко очолити новий напрямок. За словами Железняка, вона може стати послом у США. Відомо, що Свириденко вже подала заяву про підставку.

Також глава держави провів зустріч з кандидатами на посаду премʼєр-міністра. Йдеться про Михайла Федорова, Дениса Шмигаля, Сергія Корецького та Ігоря Терехова.