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Головна Новини дня До Верховної Ради надійшла заява про відставку Свириденко

До Верховної Ради надійшла заява про відставку Свириденко

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 20:47
Юлія Свириденко подала у відставку — до ВР надійшла заява
Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко подала у відставку з посади. До Верховної Ради надійшла відповідна заява.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Відставка Юлії Свириденко

Стефанчук розповів, що до Ради надійшла заява про відставку Свириденко. За його словами, парламент розгляне це питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

"Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі Уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу. Бажаю успіхів у подальшій діяльності", — сказав голова ВРУ.

Як писали Новини.LIVE, 12 липня Володимир Зеленський анонсував "перезавантаження" Кабміну. Він запропонував Юлії Свириденко новий напрямок роботи. 

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За даними нардепа Ярослава Железняка, Свириденко може стати послом у США. Він зазначив, що головний кандидат на посаду прем'єра — Сергій Корецький.

Проте, окрім Корецького, на посаду претендують ще троє осіб. З усіма президент провів зустрічі 12 липня.

Кабінет міністрів Юлія Свириденко кадрові зміни відставка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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