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Главная Новости дня В Верховную Раду поступило заявление об отставке Свириденко

В Верховную Раду поступило заявление об отставке Свириденко

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 20:47
Юлия Свириденко подала в отставку — в Верховную Раду поступило заявление
Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в отставку. В Верховную Раду поступило соответствующее заявление.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Отставка Юлии Свириденко

Стефанчук сообщил, что в Раду поступило заявление об отставке Свириденко. По его словам, парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

"Благодарен Юлии Анатольевне за работу во главе правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути к Европейскому Союзу. Желаю успехов в дальнейшей деятельности", — сказал председатель ВРУ.

Как писали Новини.LIVE, 12 июля Владимир Зеленский анонсировал "перезагрузку" Кабмина. Он предложил Юлии Свириденко новое направление работы.

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По данным народного депутата Ярослава Железняка, Свириденко может стать послом в США. Он отметил, что главный кандидат на пост премьера — Сергей Корецкий.

Однако, помимо Корецкого, на эту должность претендуют еще три человека. Со всеми ними президент провел встречи 12 июля.

Кабинет министров Юлия Свириденко кадровые изменения отставка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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