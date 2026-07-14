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Главная Новости дня Корецкий, Федоров и Шмыгаль: нардеп назвал кандидатов на пост главы Кабмина

Корецкий, Федоров и Шмыгаль: нардеп назвал кандидатов на пост главы Кабмина

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 23:52
Депутат Верховной Рады заявил, что претендентами на пост главы Кабмина являются Корецкий, Шмыгаль и Федоров
Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Народный депутат Владимир Крейденко заявил, что основными претендентами на пост премьер-министра Украины являются Сергей Корецкий, Михаил Федоров и Денис Шмыгаль. По его словам, 15 июля депутаты фракции «Слуга народа» заслушают каждого из них, прежде чем определиться с поддержкой.

Об этом Крейденко заявил в эфире "Вечір.LIVE".

Что известно о борьбе за пост главы правительства Украины

"Сейчас это Корецкий, Федоров и Шмыгаль. Кто из них приведет более убедительные аргументы и обеспечит поддержку монобольшинства — через праймериз или путем поднятия рук — мы сможем определиться, кого из этих кандидатов поддержим", — сказал нардеп.

В то же время он отметил, что мэра Харькова Игоря Терехова среди кандидатов, которых планируют заслушать на заседании фракции, пока нет. Однако Крейденко не исключает, что он появится.

"Я не видел Терехова в списках на завтрашнем заседании. Возможно, его добавят... Вопрос в том, что эти три кандидата (Корецкий, Федоров и Шмыгаль — Ред.) имеют право представить свою программу и претендовать на эту должность, поскольку управленческий и антикризисный опыт есть у всех кандидатов... Завтра будет довольно оживленная дискуссия", — отметил нардеп.

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Также Крейденко не исключил, что к моменту заседания могут появиться и другие претенденты на пост главы правительства, о которых пока не объявили.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 июля Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Юлии Свириденко, чем освободила от должности весь правительство. Решение поддержали 258 народных депутатов.

Также мы писали, что, по словам народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, новым премьер-министром страны будет назначен Сергей Корецкий. В то же время некоторых лиц уволят с должностей.

Кабинет министров эфир Новини.LIVE Сергей Корецкий
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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