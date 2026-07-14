Депутат от партии "Слуга народа" Ткаченко назвал Терехова кандидатом на пост премьера

Игорь Терехов. Фото: Харьковский горсовет

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко заявил, что мэр Харькова Игорь Терехов является одной из самых сильных кандидатур, которую можно рассматривать на пост премьер-министра Украины. По его словам, сейчас в публичном пространстве больше всего говорят о других претендентах, однако кандидатура Терехова также заслуживает внимания.

Об этом он сказал в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Что сказал Ткаченко о Терехове

Ткаченко отметил, что назначение действующего мэра Харькова в правительство может ослабить город, который находится под постоянными российскими обстрелами и нуждается в сильном руководителе. В то же время он подчеркнул, что в условиях войны приоритетом могут стать общегосударственные интересы.

"Господин Терехов, на мой взгляд, достаточно сильная кандидатура. Это, безусловно, ослабит город Харьков, а сегодня Харькову нужен сильный руководитель. Но если сравнивать необходимость такого руководителя на уровне государства или на уровне Харькова, безусловно, я бы хотел, чтобы он работал в правительстве", — сказал народный депутат.

Также парламентарий сообщил, что вопрос о возможных кадровых решениях планируется обсудить на заседании фракции.

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Как сообщали Новини.LIVE, после появления информации о возможных кадровых изменениях в правительстве в СМИ и политических кругах начали обсуждать потенциальных кандидатов на пост премьер-министра. Среди фамилий, которые называют эксперты и политики, фигурирует и мэр Харькова Игорь Терехов.