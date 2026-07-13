ЕС ожидает продолжения реформ в Украине после формирования нового правительства

Кая Каллас. Фото: REUTERS/Laia Ros

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что для Европейского Союза важно, чтобы Украина продолжила реформы после формирования нового правительства. По её словам, это внутреннее дело Украины.

Об этом Кая Каллас сообщила в комментарии журналистам, передает Новини.LIVE.

Формирование нового правительства Украины

"Ну, конечно, формирование правительства — это внутреннее политическое дело каждой страны. Для нас важно, чтобы у нас были собеседники и мы могли продолжать работу", — отметила Каллас.

По ее словам, для ЕС также важно, чтобы работа над реформами продолжалась, поскольку Союз стремится продвигать повестку дня расширения, поэтому необходимо видеть, что Украина проводит реформы со своей стороны.

"Но нам нужно работать с правительством и теми, кто в него входит", — добавила Каллас.

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Как писали Новини.LIVE, 12 июля украинский лидер Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить новое направление. Он анонсировал обновление Кабмина. Сообщается, что Свириденко может стать послом в США.

Кроме того, послы ЕС дали "зеленый свет" открытию шестого переговорного кластера для Украины на пути к членству. Новый этап переговоров будет касаться блока "Внешние отношения", охватывающего политику в области безопасности, обороны, торговли и гуманитарной сферы.

А премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отметил, что Украина демонстрирует уверенный прогресс на пути к вступлению в Европейский Союз и должным образом выполняет все необходимые критерии для членства.