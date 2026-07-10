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Главная Новости дня Послы ЕС одобрили открытие шестого кластера для Украины

Послы ЕС одобрили открытие шестого кластера для Украины

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 19:31
ЕС одобрил открытие шестого переговорного кластера для Украины
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Послы государств-членов Европейского Союза одобрили открытие шестого переговорного кластера для Украины на пути к вступлению в ЕС. Это решение открывает новый этап переговоров по направлению "Внешние отношения", который охватывает вопросы безопасности, обороны, торговли и гуманитарного сотрудничества. Официальное открытие кластера ожидается во время Межправительственной конференции 14 июля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Тараса Качки в пятницу, 10 июля.

ЕС одобрил открытие нового переговорного кластера для Украины

По словам вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Тараса Качки, одобрение открытия кластера 6 "Внешние отношения" является очередным важным шагом на пути Украины к членству в Европейском Союзе и свидетельствует о дальнейшем прогрессе переговоров.

"Сегодняшнее решение Комитета постоянных представителей государств-членов при Европейском Союзе об одобрении открытия кластера 6 "Внешние отношения" является еще одним важным шагом в наших переговорах о вступлении в ЕС", — написал он.

Шестой переговорный кластер охватывает вопросы общей внешней политики, политики безопасности и обороны, международной торговли, гуманитарной помощи и сотрудничества в сфере развития.

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Скриншот сообщения Качки/X

Свириденко назвала решение важным шагом к членству Украины в ЕС

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что согласование открытия шестого переговорного кластера приближает Украину к полноправному членству в Европейском Союзе. По её словам, это решение открывает возможность перейти к практическому этапу переговоров по направлению "Внешние отношения".

Она также отметила, что Украина уже достигла 98% согласованности с решениями и заявлениями ЕС в сфере внешней политики и политики безопасности, а также поблагодарила государства-члены за поддержку.

"Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС одобрил начало переговоров с Украиной по кластеру 6 "Внешние отношения". Это позволяет нам перейти к практической работе над условиями вступления в рамках нового направления переговорного процесса.

Кластер охватывает сферы, которые сегодня имеют ключевое значение для безопасности Украины и всей Европы: внешнюю политику, безопасность и оборону, торговлю, гуманитарную помощь и сотрудничество в сфере развития.

Важно, что уровень согласованности Украины с решениями и заявлениями ЕС в сфере внешней политики и политики безопасности составляет 98%. Именно такая оценка представлена в отчете Европейской комиссии. Благодарна всем государствам-членам ЕС за совместную работу и поддержку. Ожидаем официального открытия на Межправительственной конференции 14 июля», — отметила Свириденко.

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Скриншот сообщения Свириденко/Facebook

Кошта: Украина и Молдова продолжают движение к членству

Председатель Европейского совета Антониу Кошта также приветствовал решение государств-членов ЕС. Он подчеркнул, что открытие нового переговорного блока подтверждает выполнение обязательств как Украиной и Молдовой, так и самим Европейским союзом. По его словам, договоренность об открытии очередного кластера демонстрирует дальнейший прогресс обеих стран на пути к полноправному членству.

"Еще один шаг навстречу Европейскому Союзу. Украина и Молдова выполнили свои обязательства. И ЕС также выполняет свои.

Сегодняшняя договоренность государств-членов ЕС об открытии очередного блока переговоров о вступлении свидетельствует о дальнейшем прогрессе Украины и Молдовы. Мы поддерживаем динамику их продвижения на пути к членству в ЕС", — подчеркнул Кошта.

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Скриншот сообщения Кошты/X

Переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз разделен на тематические кластеры, каждый из которых охватывает отдельные сферы законодательства и государственной политики. Открытие нового кластера означает начало детальных переговоров о приведении украинского законодательства и практик в соответствие со стандартами ЕС.

Новини.LIVEписали, что недавно Европейский парламент подтвердил неизменную поддержку вступления Украины в ЕС, приняв соответствующую резолюцию. В документе евродепутаты положительно оценили реформы, борьбу с коррупцией и одобрили первый транш финансовой помощи.

Новини.LIVEсообщали, что в начале июля 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает в ближайшее время открыть еще пять переговорных кластеров на пути к вступлению в ЕС. По его словам, политическое решение о продвижении переговоров станет важным сигналом поддержки для украинцев. Глава государства также поблагодарил лидеров Евросоюза за открытие первого переговорного кластера.

Европейский союз ЕС евроинтеграция
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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