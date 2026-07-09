В МИД отреагировали на принятие Европарламентом резолюции о евроинтеграции Украины

Заседание Европарламента. Фото иллюстративное: rada.gov.ua

Европарламент большинством голосов принял резолюцию о евроинтеграции Украины и подтвердил, что ее вступление в блок является стратегическим приоритетом. Депутаты высоко оценили украинские реформы, борьбу с коррупцией и выделили первый финансовый транш. В то же время в документе раскритиковали Киев за присвоение спецподразделению ВСУ названия "Героев УПА".

Об этом в среду, 8 июля, сообщили на сайте Европарламента, передает Новини.LIVE.

Основные положительные моменты

Европейские политики отметили усилия Украины, которая даже во время войны укрепляет демократические институты, ведет борьбу с коррупцией и защищает разделение властей. Также евродепутаты приветствовали июньское открытие первого блока переговоров о вступлении и призвали страны ЕС действовать креативно, чтобы открыть остальные пять направлений уже к концу лета. Кроме того, в документе подчеркнули, что первые общенациональные выборы в Украине должны состояться только после отмены военного положения. Европейцы раскритиковали давление со стороны США, которые ранее призывали провести голосование во время боевых действий.

Прежде всего, резолюция одобрила первый транш кредита от ЕС на сумму 3,2 миллиарда евро, а депутаты попросили предоставить Украине стабильное финансирование на несколько лет вперед, чтобы избежать ежегодной неопределенности.

За что критиковали

Евродепутатам не понравилось, что Киев проигнорировал скорбь поляков, назвав одно из спецподразделений ВСУ именем "Героев УПА". По мнению авторов документа, это решение портит соседские отношения — они призвали украинцев и поляков снизить градус напряжения и вернуться к примирению.

Читайте также:

Также в Европарламенте обеспокоены ухудшением отношений между украинским парламентом и правительством. Депутаты призвали уважать оппозицию, соблюдать политическое многообразие и не использовать правоохранительные органы для давления на политиков.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины поблагодарило Европарламент за мощную поддержку в борьбе с Россией и на пути в ЕС. В то же время пресс-секретарь МИД Георгий Тихий назвал неуместным то, что в документ включили вопросы украинско-польской истории. Он отметил, что некоторые политики решили использовать площадку Европарламента, чтобы привлечь внимание к двусторонним спорам.

"Украина и Польша должны обсуждать сложные исторические вопросы именно в двустороннем формате и в рамках профессионального диалога между историками, экспертами и профильными государственными институтами. Для этого существуют соответствующие платформы, в частности Конгресс историков", — сказал Тихий.

Он также добавил, что украинцы и поляки остаются партнерами и союзниками, которых объединяет общая ответственность за безопасность Европы.

"Именно поэтому усилия наших государств и партнеров должны быть направлены на укрепление единства и совместное противодействие РФ. Подтверждаем неизменную готовность Украины к конструктивному украинско-польскому диалогу по всем сложным вопросам общей истории, что будет соответствовать долгосрочным интересам обоих государств и укреплению европейского единства", — подытожил дипломат.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на письмо руководства Европарламента сообщал, что надзорный орган должен проверить люксембургского депутата Фернана Картхайзера. Политик тайно встречался с российскими чиновниками. Если вина Картхайзера будет доказана, на него могут наложить жесткие санкции.

Также Новини.LIVE сообщало, что председатель Европарламента Роберта Мецола призвала ЕС немедленно открыть переговорные кластеры для Украины. По её мнению, дискуссии об альтернативных моделях сотрудничества — не повод, чтобы затягивать с предоставлением Украине полноправного членства в ЕС. Брюссель должен не только фиксировать достижения украинцев, но и принимать конкретные решения.