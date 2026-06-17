Глава Европарламента требует наказать евродепутата за связи с Москвой

Фернан Картайзер на заседании Европейского парламента. Фото: Матье Кугно/Европейский союз 2026

Председатель Европарламента Роберта Мецола требует срочно проверить действия люксембургского депутата Фернана Картхайзера. Причиной стали его тайные встречи с российскими чиновниками. Наблюдательный орган теперь должен выяснить, нарушил ли этот политик правила парламента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на письмо руководства Европарламента, которое оказалось в распоряжении издания Politico.

Поездки в Москву и онлайн-конференции с Госдумой

Люксембургский политик уже не впервые попадает в подобные скандалы из-за связей с Кремлем. В прошлом году Картхайзера даже исключили из группы европейских консерваторов из-за визита в Москву.

Несмотря на это, депутат провел как минимум четыре онлайн-встречи с членами российской Думы. Также он дважды сам ездил в Россию, якобы для содействия мирному урегулированию войны в Украине.

Совместная декларация с россиянами в обход санкций

Наибольшее возмущение у руководства вызвал официальный документ, который евродепутат подписал вместе с россиянами.

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Картхайзер и еще несколько депутатов Европарламента подписали с представителями Государственной Думы РФ декларацию, в которой обе стороны договорились "продолжать и углублять" свое сотрудничество, отмечают журналисты.

Учитывая это, глава парламента подчеркнула, что европейские санкции против Москвы нельзя обходить.

Угроза отстранения депутата от работы

Теперь специальный комитет должен подробно выяснить, кто именно оплачивал эти зарубежные поездки депутата. Председатель Европарламента подозревает, что Картхайзер умышленно скрыл данные об источниках финансирования этих поездок.

Если вина депутата будет доказана, на него могут наложить жесткие санкции, вплоть до прекращения выплат и полного отстранения от работы.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, лидеры стран G7 в совместном заявлении объявили о дальнейшем давлении на Россию и ужесточении санкций. Кроме того, они готовы передать Украине лицензии на производство иностранного вооружения на украинских заводах.

Также мы писали, что Роберта Мецола хочет, чтобы ЕС открыл все переговорные кластеры для вступления Украины. По ее словам, Европейский Союз не имеет права игнорировать этот процесс, поскольку Украина смогла впечатляюще наверстать объем законодательной и технической работы, на который другим странам требуется десять лет.