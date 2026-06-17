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Головна Новини дня Голова Європарламента вимагає покарати євродепутата за зв'язки з Москвою

Голова Європарламента вимагає покарати євродепутата за зв'язки з Москвою

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 09:35
Голова Європарламента вимагає покарати євродепутата за зв'язки з Москвою
Фернан Картайзер на засіданні Європейського парламенту. Фото: Mathieu Cugnot/European Union 2026

Голова Європарламенту Роберта Мецола вимагає терміново перевірити дії люксембурзького депутата Фернана Картхайзера. Причиною стали його таємні зустрічі з російськими чиновниками. Наглядовий орган тепер має з'ясувати, чи порушив цей політик правила парламенту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на лист керівництва Європарламенту, який опинився у розпорядженні видання Politico.

Поїздки до Москви та онлайн-конференції з Держдумою

Люксембурзький політик уже не вперше потрапляє у подібні скандали через зв'язки з Кремлем. Минулого року Картхайзера навіть виключили з групи європейських консерваторів через візит до Москви.

Попри це, депутат провів щонайменше чотири онлайн-зустрічі з членами російської Думи. Також він двічі сам їздив до Росії, нібито для допомоги у мирному врегулюванні війни в Україні.

Спільна декларація з росіянами в обхід санкцій

Найбільше обурення у керівництва викликав офіційний документ, який євродепутат підписав разом із росіянами.

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Картхайзер та ще кілька депутатів Європарламенту підписали з представниками Державної Думи РФ декларацію, де обидві сторони домовилися "продовжувати та поглиблювати" свою співпрацю, зазначають журналісти.

З огляду на це, очільниця парламенту наголосила, що європейські санкції проти Москви не можна обходити.

Загроза відсторонення депутата від роботи

Тепер спеціальний комітет має детально розібратися, хто саме оплачував ці закордонні вояжі депутата. Голова Європарламенту підозрює, що Картхайзер умисно приховав дані про джерела грошей на ці поїздки.

Якщо провину депутата доведуть, на нього можуть накласти жорсткі санкції, аж до припинення виплат та повного відсторонення від роботи.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, лідери країн G7 у спільній заяві оголосили про подальшій тиск на Росію та збільшення санкцій. Крім того, вони готові передати Україні ліцензій на виробництво іноземного озброєння на українських заводах.

Також ми писали, що Роберта Мецола хоче, щоб ЄС відкрив всі переговорні кластери для вступу України. За її словами, Європейський Союз не має права ігнорувати цей процес, тому що Україна змогла вражаюче надолужити обсяг законодавчої й технічної роботи, на який іншим країнам потрібно десять років. 

санкції проти Росії Європарламент Роберта Мецола
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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