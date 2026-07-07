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Главная Новости дня Премьер Чехии: Украина уверенно продвигается на пути вступления в ЕС

Премьер Чехии: Украина уверенно продвигается на пути вступления в ЕС

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 13:55
Вступление Украины в ЕС — премьер-министр Чехии выступил с заявлением
Андрей Бабиш. Фото: REUTERS/Мартон Монус

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Украина уверенно продвигается по пути к членству в Европейском Союзе. Страна выполняет все необходимые условия для вступления в ЕС.

Об этом Андрей Бабиш заявил в кулуарах саммита НАТО, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Членство Украины в ЕС

Бабиш заявил, что обсуждал с главой украинского правительства Юлией Свириденко вопросы переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз. По его словам, открытие кластеров является частью процесса евроинтеграции Украины и свидетельствует о прогрессе в переговорах.

"Я встречался с вашим премьер-министром, и мы говорили о кластерах. Это ведет к вступлению Украины в ЕС, так что мы на правильном пути", — сказал чешский премьер.

Он также выразил убеждение, что Украина движется по правильному пути к вступлению в ЕС, продолжая выполнять необходимые условия для продвижения переговорного процесса.

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Как писали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина ожидает скорого открытия новых кластеров переговоров с ЕС. По его словам, следующие пять кластеров будут открыты в ближайшее время.

В то же время Фридрих Мерц заявил, что на данный момент Украина может стать лишь ассоциированным членом ЕС. Он считает, что наша страна не может быть полноправным членом во время войны.

Чехия Украина ЕС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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